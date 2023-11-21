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РФ использует тактику гибридной войны для миграционного кризиса в Европе, — ISW

21 ноября 2023 07:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ использует тактику гибридной войны для миграционного кризиса в Европе, — ISW
Российская граница. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия использует известную тактику гибридной войны, чтобы искусственно создать кризис мигрантов на финской границе. Эта тактика похожа к методам, которыми Россия и Беларусь создали миграционный кризис на польской границе в 2021 году.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете говорится, что финские власти еще 18 ноября закрыли четыре пункта пропуска на границе Финляндии с РФ после того, как около 300 искателей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии, прибыли в финскую границу из России.

Аналитики предполагают, что эта тактика на российско-финской границе похожа к методам, которыми Россия и Беларусь создали миграционный кризис на польской границе в 2021 году. Вероятно, это направлено на дестабилизацию НАТО. Тогда Кремль воспользовался сфабрикованным кризисом 2021 года, чтобы ошибочно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси.

В то же время в России опровергли обвинения Финляндии в причастности РФ к созданию искусственного наплыва мигрантов. Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на объявление о закрытии четырех пунктов пропуска, заявив, что Финляндия избрала путь противостояния, который он назвал "большой ошибкой".

Напомним, в последние месяцы Финляндия фиксирует рост попыток въезда в страну с территории РФ. Тем не менее, большое количество из них не имеет необходимых для въезда документов.

А уже 18 ноября Финляндия приняла решение закрыть четыре пункта пересечения границы с Россией. Страна решила на фоне борьбы с притоком просителей убежища, спровоцированного РФ.

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