РФ використовує тактику гібридної війни для міграційної кризи в Європі, — ISW

Російський кордон. Фото: росЗМІ

Росія використовує відому тактику гібридної війни, щоб штучно створити кризу мігрантів на фінському кордоні. Ця тактика схожа на методи, якими Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У звіті йдеться, що фінська влада ще 18 листопада закрила чотири пункти пропуску на кордоні Фінляндії з РФ після того, як близько 300 шукачів притулку, в основному з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії, прибули до фінського кордону з Росії.

Аналітики припускають, що ця тактика на російсько-фінському кордоні схожа на методи, якими Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році. Ймовірно, це спрямовано на дестабілізацію НАТО. Тоді Кремль скористався сфабрикованою кризою 2021 року, щоб помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі.

Водночас у Росії спростували звинувачення Фінляндії в причетності РФ до створення штучного напливу мігрантів. Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на оголошення про закриття чотирьох пунктів пропуску, заявивши, що Фінляндія обрала шлях протистояння, який він назвав "великою помилкою".

Нагадаємо, в останні місяці Фінляндія фіксує зростання спроб в'їзду до країни з території РФ. Проте велика кількість з них не має необхідних для в'їзду документів.

А вже 18 листопада Фінляндія прийняла рішення закрити чотири пункти перетину кордону з Росією. Країна вирішила на тлі боротьби з припливом прохачів притулку, спровокованого РФ.