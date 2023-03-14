РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем

Беспилотник MQ-9 Reaper

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба минобороны рф.

Версия россии

Как утверждает оборонное ведомство россии, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы российской федерации" с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".

"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — отмечается в сообщении.

Что известно об инциденте в Черном море

Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.

Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.

"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.