РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем
Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.
Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба минобороны рф.
-
Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно
-
Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия
-
Погода с капризами: синоптики рассказали, в каком регионе завтра резко похолодает
-
Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур
-
Планировал убить Резникова и Буданова: российский киллер получил 12 лет тюрьмы
-
Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца
-
Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями
-
Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство
-
Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Кабмин согласовал увольнение начальника Одесской ОВА Максима Марченко
Версия россии
Как утверждает оборонное ведомство россии, американский беспилотник летел "в направлении государственной границы российской федерации" с выключенными транспондерами "с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства".
"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 09:30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что российские истребители "не вступали в контакт" с беспилотным летательным аппаратом и "благополучно вернулись на аэродром базирования".
"Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", — отмечается в сообщении.
Что известно об инциденте в Черном море
Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9.
"Фактически этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.