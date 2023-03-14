РФ прокоментувала атаку на американський безпілотник над Чорним морем

Безпілотник MQ-9 Reaper

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба міноборони рф.

Версія росії

Як стверджує оборонне відомство рф, американський безпілотник летів "у напрямку державного кордону російської федерації" із вимкненими транспондерами "з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору".

"З метою ідентифікації порушника в повітря було піднято винищувачі зі складу чергових по ППО сил. Унаслідок різкого маневрування в районі 9:30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також заявили, що російські винищувачі "не вступали в контакт" із безпілотним літальним апаратом і "благополучно повернулися на аеродром базування".

"Російські винищувачі бортове озброєння не застосовували, з безпілотним літальним апаратом у контакт не вступали і благополучно повернулися на аеродром базування", — наголошується у повідомленні.

Що відомо про інцидент у Чорному морі

Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9.

"Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", — заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.