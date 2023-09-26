Ракета, которая упала в Польше в ноябре прошлого года, была украинская — польские следователи

Польские эксперты на месте падения ракеты. Фото: полиция Пшеводова

В Польше эксперты передали Национальному офису прокурора выводы о падении ракеты в ноябре 2022 года, которое привело к гибели двух человек. В заключении якобы говорится, что ракету выпустила украинская ПВО во время массированной атаки.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В ноябре 2022 года в селе Пшеводув произошла трагедия. Обломки ракеты упали на территории хозяйства и унесли жизни двух фермеров.

Место падения ракеты. Фото: Фото: Reuters

К расследованию падения ракеты были привлечены эксперты. В то же время издание Rzeczpospolita пишет, что Украина вроде бы "недостаточно сотрудничала" со следствием. Таким образом, польские выводы самостоятельно сделали выводы об инциденте.

Издание пишет, что заключение польских экспертов "категорически" исключает возможность того, что ракета была выпущена из РФ. Издание пишет, что вывод основывается на информации из большого количества источников, включая засекреченные данные польских национальных служб.

Так, экспертиза якобы пришла к выводу, что обломки принадлежат ракете выпущенной из пусковой системы С-300 серии 5В55, произведённой в России. Как пишет издание, ракеты ПВО выпустили по цели в паре, одна из них попала, другая упала в Польше.

"В такой ситуации в ракете по достижении определенной высоты должны сработать механизмы самоуничтожения. Но этого не произошло, мы не знаем, почему", — говорит анонимный источник Rzeczpospolita.

Как передает СМИ, такая ракета не могла преодолеть более 90 км от РФ или Белоруссии. Ведь из БР до Пшеводова по прямой – 150 км.

В то же время представитель Национального офиса прокурора Лукаш Лапчинский сказал, что не может раскрывать содержание экспертного заключения, ведь он конфиденциален. Сейчас Украине направили запрос для сотрудничества.

"Мы направили запрос на юридическую поддержку со стороны Украины и ожидаем ответа", — сообщил спикер.

Напомним, Дуда назвал условия, при которых Польша будет предоставлять Украине оружие.

Также стало известно, что США предоставит Польше два миллиарда долларов займа на оборонную модернизацию.