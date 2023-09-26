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Ракета, яка впала у Польщі в листопаді минулого року, була українська, — польські слідчі

26 вересня 2023 13:27
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Валерія Пержун
редактор
Ракета, яка впала у Польщі в листопаді минулого року, була українська, — польські слідчі
Польські експерти на місці падіння ракети. Фото: поліція Пшеводува
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Польщі експерти передали Національному офісу прокурора висновки щодо падіння ракети у листопаді 2022 року, яке призвело до загибелі двох людей. У заключенні нібито йдеться про те, що ракету випустила українська ППО під час масованої атаки.

Про це пише Rzeczpospolita.

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У листопаді 2022 року у селі Пшеводув трапилась трагедія. Уламки ракети впали на території господарства та забрали життя двох фермерів.

Ракета впала у Пшеводуві у листопаді 2022 року
Місце падіння ракети. Фото: Фото: Reuters

До розслідування падіння ракети залучили експертів. Водночас видання Rzeczpospolita пише, що Україна начебто "недостатньо співпрацювала" з слідством. Таким чином польські висновки самостійно зробили висновки щодо інциденту.  

Видання пише, що заключення польських експертів "категорично" виключає можливість того, що ракету випустили з РФ. Видання пише, що висновок грунтується на інформації з великої кількості джерел, включно із засекреченими даними польських національних служб. 

Так, експертиза нібито дійшла висновку, що уламки належать ракеті випущеної з пускової системи С-300 серії 5В55, яку виробили у Росії. Як пише видання, ракети ППО випустили по цілі у парі, одна з них влучила, інша — впала у Польщі. 

"У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося, ми не знаємо, чому", – каже анонімне джерело Rzeczpospolita.

Як передає ЗМІ, така ракета не могла здолати більше 90 км від РФ чи Білорусі. Адже із БР до Пшеводува по прямій — 150 км. 

Водночас представник Національного офісу прокурора Лукаш Лапчинський сказав, що не може розкривати зміст еспертного висновку, адже він конфіденційний. Наразі Україні надіслали запит для співпраці.

"Ми надіслали запит на юридичну підтримку з боку України і очікуємо відповіді", — повідомив речник. 

Нагадаємо, Дуда назвав умови, за яких Польща надаватиме Україні зброю.

Також стало відомо, що США нададуть Польщі два мільярди доларів позики на оборонну модернізацію.

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