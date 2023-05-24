Путин возглавляет список людей, которых Украина хочет ликвидировать, — ГУР

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Заместитель председателя ГУР генерал Вадим Скибицкий дал интервью. Он заявил, что у властей Украины есть список, кого хотят ликвидировать из РФ. Президент России — на первом месте.

Об этом информирует Welt.

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По словам генерала Вадима Скибицкого, главная цель разведки Украины — убийство Путина и Пригожина. Также он добавил, что президент России находится на вершине списка. Отмечается, что приоритетом разведки является "уничтожение командира подразделения, предписывающего своим людям атаковать".

"Путин замечает, что мы все ближе и ближе к нему приближаемся, но еще боится быть убитым своими", — сказал замглавы ГУР.

Напомним, что заместитель руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий высказался о Крымском городе, отметив его стратегическую важность в возможном процессе освобождения полуострова. По его словам, этот мост может послужить отступлением для российских сил.

Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что Россия может перебросить подразделения своих войск из ТОТ в Россию, в частности, в Белгородскую область. Однако это непростой процесс, требующий подготовки.