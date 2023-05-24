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Путін очолює список людей, яких Україна хоче ліквідувати, — ГУР

24 травня 2023 18:34
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Путін очолює список людей, яких Україна хоче ліквідувати, — ГУР
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Заступник голови ГУР генерал Вадим Скібіцький дав інтерв'ю. Він заявив, що у влади України є список, кого хочуть ліквідувати з РФ. Президент Росії — на першому місці.

Про це інформує Welt.

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За словами генерала Вадима Скібіцького головна мета розвідки України — вбивство Путіна та Пригожина. Також він додав, що президент Росії — на вершині списку. Зазначається, що пріоритетом розвідки є "знищення командира підрозділу, який наказує своїм людям атакувати".

"Путін помічає, що ми всі ближче і ближче до нього наближаємося, але ще боїться бути вбитим своїми", — сказав заступник голови ГУР.

Нагадаємо, що заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький висловився про Кримський міст, наголосивши на його стратегічній важливості у можливому процесі звільнення півострова. За його словами, цей міст може послужити відступом для російських сил.

Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію проте, що Росія може перекинути підрозділи своїх військ з ТОТ до Росії, зокрема, до Бєлгородської області. Однак це непростий процес, який потребує підготовки.

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