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Псевдоруководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуска"

2 мая 2023 18:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Псевдоруководство Запорожской АЭС экстренно просится в "отпуска"
Военные РФ охраняют территорию Запорожской АЭС. Фото: Энергоатом
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Так называемые руководители Запорожской АЭС изъявляют желание массово "отдохнуть" поближе к Керченскому проливу. Правда, из-за критической нехватки персонала вождям среднего звена согласия на это не дают. Главный коллаборант станции, Юрий Черничук, с 1 мая уже в Крыму.

Об этом информирует Энергоатом.

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Предатели подыскивают себе пути для эвакуации, ведь понимают, что ВСУ уже близко, так что времени на бегство осталось совсем немного. Отсюда и берется желание у отпуска. Однако коллаборанты еще и пытаются найти себе "замену", подстрекая атомщиков ЗАЭС, чтобы они согласились выполнять их обязанности.

Предатели, предавшие Украину и несущие ответственность по всей строгости закона, спасая себя, пытаются сломить жизнь патриотам.

"Призываем мужественных работников Запорожской станции и дальше не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушать собственное будущее", — написали на официальной странице Энергоатома.

Напомним, что российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию. Недавно вблизи нее взорвалась мина.

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