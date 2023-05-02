Псевдокерівництво Запорізької АЕС екстрено проситься у "відпустки"

Військові РФ охороняють територію Запорізької АЕС. Фото: Енергоатом

Так звані керівники Запорізької АЕС виявляють бажання масово "відпочити" поближче до Керченської протоки. Щоправда, через критичний брак персоналу керманичам середньої ланки згоди на це не дають. Головний колаборант станції, Юрій Чернічук, з 1-го травня вже в Криму.

Про це інформує Енергоатом.

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Відпустки керівників Запорізької АЕС

Зрадники підшукують собі шляхи для евакуації, адже розуміють, що ЗСУ вже близько, отже часу на втечу залишилося зовсім небагато. Звідси й береться бажання у відпустки. Однак колаборанти ще й намагаються знайти собі "заміну", підбурюючи атомників ЗАЕС, щоб вони погодилися виконувати їхні обов'язки.

Запроданці, котрі зрадили Україну і мають нести відповідальність за всією суворістю закону, рятуючи себе, намагаються зламати життя патріотам.

"Закликаємо мужніх працівників Запорізької станції й надалі не підписувати жодних контрактів з ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора та не руйнувати власне майбутнє", — написали на офіційній сторінці Енергоатома.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують утримувати під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію. Нещодавно поблизу неї вибухнула міна.