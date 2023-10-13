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Против Арестовича начато досудебное расследование

13 октября 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Против Арестовича начато досудебное расследование
Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: facebook.com/assistantschool
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Народный депутат Украины Инна Совсун заявила, что в полиции начали досудебное расследование в отношении экс-советника ОП Алексея Арестовича. Ранее чиновница подавала на него заявление в правоохранительные органы за сексистские высказывания о женщинах.

Об этом Инна Совсун сообщила в Facebook.

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"Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Ведомости внесли в ЕРДР. Это значит, что теперь полиция обязана провести расследование", — рассказала нардеп.

Ответ от полиции на заявление Инны Совсун на Алексея Арестовича
Ответ от полиции на заявление Инны Совсун на Алексея Арестовича. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Она отметила, что дело также было передано в Киевскую городскую прокуратуру.

"За этой историей нужен постоянный общественный контроль. Уверена, что сам Арестович комментирует все на свете, кроме заявления на него в правоохранительные органы, поскольку понимает, что влип", — заявила Совсун.

Она добавила, что завершение этого дела будет иметь для Украины важное значение, ведь это "доказательство, когда закон один для всех, и безнаказанность — больше не норма".

Источник: facebook.com/sovsun.inna

Напомним, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович во время своих закрытых "психологических семинаров" распространяет сексизм и высказывает мнения, пропагандирующие насилие. Он обливает грязью женщин и восхваляет мужчин.

Также мы писали, что народный депутат Инна Совсун написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

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