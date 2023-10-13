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Проти Арестовича розпочато досудове розслідування

13 жовтня 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Проти Арестовича розпочато досудове розслідування
Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: facebook.com/assistantschool
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народна депутатка України Інна Совсун заявила, що в поліції розпочали досудове розслідування щодо ексрадника ОП Олексія Арестовича. Раніше чиновниця подавала на нього заяву в правоохоронні органи за сексистські висловлювання про жінок.

Про це Інна Совсун повідомила в Facebook.

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"Сьогодні я отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Відомості внесли в ЄРДР. Це означає, що тепер поліція зобов'язана провести розслідування", — розповіла нардепка.

Відповідь від поліції на заяву Інни Совсун на Олексія Арестовича
Відповідь від поліції на заяву Інни Совсун на Олексія Арестовича. Фото: facebook.com/sovsun.inna 

Вона зазначила, що справу також передали в Київську міську прокуратуру.

"За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Впевнена — сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип", — заявила Совсун.

Вона додала, що завершення цієї справи матиме для України важливе значення, адже це "доказ, коли закон один для всіх, і безкарність — більше не норма".

Джерело: facebook.com/sovsun.inna

Нагадаємо, що ексрадник Офісу президента Олексій Арестович під час своїх закритих "психологічних семінарів" розповсюджує сексизм і висловлює думки, що пропагують насильство. Він обливає брудом жінок та возвеличує чоловіків.

Також ми писали, що народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

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