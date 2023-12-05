Протестующие сняли блокаду одного из пунктов пропуска на западной границе

Грузовики на границе. Фото: logist.today

Вчера, 4 декабря, в 22:00 действия участников акции, блокировавших движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", завершились. Теперь оформление транспортных средств осуществляется в установленном порядке.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

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В ведомстве сообщили, что движение для грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смежное украинскому пункту пропуска "Ужгород", разблокировано. Еще вчера в 22:00 митингующие завершили блокаду движения транспорта.

Оформление транспортных средств осуществляется в установленном порядке.

"В связи с усложненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной. По состоянию на сегодняшнее утро в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств", — предупредили пограничники.

Напомним, 4 декабря в пункте пропуска "Угринов — Долгобычев" начали пропускать тяжеловесные грузовики из Украины в Польшу. Пограничники уже оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 тонны.