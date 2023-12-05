Протестувальники зняли блокаду одного з пунктів пропуску на західному кордоні

Вантажівки на кордоні. Фото: logist.today

Вчора, 4 грудня, о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися. Відтепер оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

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У відомстві повідомили, що рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", розблокований. Ще вчора о 22:00 мітингувальники завершили блокаду руху транспорту.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", — попередили прикордонники.

Нагадаємо, 4 грудня у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни.