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Протестувальники зняли блокаду одного з пунктів пропуску на західному кордоні

5 грудня 2023 09:47
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Протестувальники зняли блокаду одного з пунктів пропуску на західному кордоні
Вантажівки на кордоні. Фото: logist.today
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчора, 4 грудня, о 22:00 дії учасників акції, які блокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", завершилися. Відтепер оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України

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У відомстві повідомили, що рух для вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород", розблокований. Ще вчора о 22:00 мітингувальники завершили блокаду руху транспорту. 

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється встановленим порядком. 

"У зв’язку з ускладненим рухом на польському кордоні, на кордоні зі Словаччиною збільшилася кількість вантажівок, які обирають цей напрямок для перетину кордону з Україною. Станом на сьогоднішній ранок у черзі на території Словаччини в бік України перебуває 625 вантажних транспортних засобів", — попередили прикордонники. 

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Нагадаємо, 4 грудня у пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" розпочали пропускати великовагові вантажівки з України до Польщі. Прикордонники вже оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 тонни. 

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