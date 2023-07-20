Протест против драгоценной брусчатки и плитки: вход в горсовет Житомира облили "кровью"

Вход в горсовет Житомира. Фото: Житомир.info

Сегодня, 20 июля, неизвестный облил вход в городской совет Житомира красной жидкостью, похожей на кровь. Жители города возмущены тем, что во время широкомасштабной вооруженной агрессии РФ в городе укладывают дорогую брусчатку и плитку. Городские депутаты собрались на внеочередную сессию.

Об этом сообщает Житомир.info.

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Правоохранители уже установили личность злоумышленника, облившего красной жидкостью вход в горсовет. Детали будут позже.

Вход в горсовет Житомира. Фото: Житомир.info

Вход в горсовет Житомира. Фото: Житомир.info

Жидкость разлили на плитку на фоне скандала с драгоценной плиткой и брусчаткой. В последние недели жители Житомира возмущаются действиями местных депутатов. Они считают, что за эти средства можно было бы помочь украинским военным.

Комментарии под сообщением. Фото: скриншот

Комментарии под сообщением. Фото: скриншот

Недавно появилась информация, что в Житомире решили реконструировать Польский бульвар. Там укладывают плитку, ремонтируют фонтан и обновляют освещение. Реконструкция проходит также на улице Бориса Лятошинского и переулке Скорульского.

Сообщение активиста Олега Симороза. Фото: скриншот

На улицах Циолковского и Кибальчича уже завершили ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров. Он стоил 9 млн грн. За 8,3 млн грн положат плитку от площади Соборной до Грушевского.

Власти города также выделили 11 млн 741 тыс. грн на ремонт тротуаров по улице Победы. К тому же недавно был объявлен тендер на более 10 млн грн на ремонт тротуаров по улице Большая Бердичевская.

Напомним, украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева. Они считают, что неуместно тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.