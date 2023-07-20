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Протест проти дорогоцінної бруківки та плитки: вхід до міськради Житомира облили "кров'ю"

20 липня 2023 13:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Протест проти дорогоцінної бруківки та плитки: вхід до міськради Житомира облили "кров'ю"
Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 липня, невідомий облив вхід до міської ради Житомира червоною рідиною, яка схожа на кров. Жителі міста обурені тим, що під час широкомасштабної збройної агресії РФ у місті вкладають дорогу бруківку та плитку. Міські депутати зібралися на позачергову сесію. 

Про це повідомляє Житомир.info.

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Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, який облив червоною рідиною вхід до міськради. Деталі будуть згодом. 

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Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info
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Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info

Рідину розлили на плитку на тлі скандалу із дорогоцінною плиткою та бруківкою. Останніми тижнями мешканці Житомира обурюються діями місцевих депутатів. Вони вважають, що за ці кошти можна було б допомогти українським військовим.

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Коментарі під дописом. Фото: скриншот
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Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нещодавно з'явилася інформація, що у Житомирі виріши реконструювати Польський бульвар. Там вкладають плитку, ремонтують фонтан та оновлюють освітлення. Реконструкція триває також на вулиці Бориса Лятошинського та провулку Скорульського.

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Допис активіста Олега Симороза. Фото: скриншот

На вулицях Ціолковського та Кибальчича у Житомирі вже завершили ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів. Він коштував 9 млн грн. За 8,3 млн грн покладуть плитку від майдану Соборний до Грушевського. 

Влада міста також виділила 11 млн 741 тис. грн на ремонт тротуарів по вулиці Перемоги. До того ж нещодавно було оголошено тендер на понад 10 млн грн на ремонт тротуарів по вулиці Велика Бердичівська.

Нагадаємо, українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт. 

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