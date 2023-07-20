Протест проти дорогоцінної бруківки та плитки: вхід до міськради Житомира облили "кров'ю"

Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info

Сьогодні, 20 липня, невідомий облив вхід до міської ради Житомира червоною рідиною, яка схожа на кров. Жителі міста обурені тим, що під час широкомасштабної збройної агресії РФ у місті вкладають дорогу бруківку та плитку. Міські депутати зібралися на позачергову сесію.

Про це повідомляє Житомир.info.

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Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, який облив червоною рідиною вхід до міськради. Деталі будуть згодом.

Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info

Вхід до міськради Житомира. Фото: Житомир.info

Рідину розлили на плитку на тлі скандалу із дорогоцінною плиткою та бруківкою. Останніми тижнями мешканці Житомира обурюються діями місцевих депутатів. Вони вважають, що за ці кошти можна було б допомогти українським військовим.

Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нещодавно з'явилася інформація, що у Житомирі виріши реконструювати Польський бульвар. Там вкладають плитку, ремонтують фонтан та оновлюють освітлення. Реконструкція триває також на вулиці Бориса Лятошинського та провулку Скорульського.

Допис активіста Олега Симороза. Фото: скриншот

На вулицях Ціолковського та Кибальчича у Житомирі вже завершили ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів. Він коштував 9 млн грн. За 8,3 млн грн покладуть плитку від майдану Соборний до Грушевського.

Влада міста також виділила 11 млн 741 тис. грн на ремонт тротуарів по вулиці Перемоги. До того ж нещодавно було оголошено тендер на понад 10 млн грн на ремонт тротуарів по вулиці Велика Бердичівська.

Нагадаємо, українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.