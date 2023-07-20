Протест проти дорогоцінної бруківки та плитки: вхід до міськради Житомира облили "кров'ю"
Сьогодні, 20 липня, невідомий облив вхід до міської ради Житомира червоною рідиною, яка схожа на кров. Жителі міста обурені тим, що під час широкомасштабної збройної агресії РФ у місті вкладають дорогу бруківку та плитку. Міські депутати зібралися на позачергову сесію.
Про це повідомляє Житомир.info.
Скандал у Житомирі
Правоохоронці вже встановили особу зловмисника, який облив червоною рідиною вхід до міськради. Деталі будуть згодом.
Рідину розлили на плитку на тлі скандалу із дорогоцінною плиткою та бруківкою. Останніми тижнями мешканці Житомира обурюються діями місцевих депутатів. Вони вважають, що за ці кошти можна було б допомогти українським військовим.
Нещодавно з'явилася інформація, що у Житомирі виріши реконструювати Польський бульвар. Там вкладають плитку, ремонтують фонтан та оновлюють освітлення. Реконструкція триває також на вулиці Бориса Лятошинського та провулку Скорульського.
На вулицях Ціолковського та Кибальчича у Житомирі вже завершили ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини та тротуарів. Він коштував 9 млн грн. За 8,3 млн грн покладуть плитку від майдану Соборний до Грушевського.
Влада міста також виділила 11 млн 741 тис. грн на ремонт тротуарів по вулиці Перемоги. До того ж нещодавно було оголошено тендер на понад 10 млн грн на ремонт тротуарів по вулиці Велика Бердичівська.
Нагадаємо, українці в мережі обурилися через "золотий ремонт" бруківки у центрі Києва. Вони вважають, що недоречно витрачати так багато коштів під час війни на ремонт доріг, і закликають краще придбати автомобілі на фронт.