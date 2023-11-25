Президент Латвии показал, как скрывался в бомбоубежище во время атаки РФ на Киев
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс показал, как он вместе со своей командой скрывался в одном из укрытий Киева во время массированной атаки РФ. Как известно, политик приехал с необъявленным визитом в Украину вчера, 24 ноября.
Соответствующее фото он опубликовал в своем Twitter.
"25 ноября. 05:10. Киев", — написал он.
Что известно о визите латвийского президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Эдгарсом Ринкевичсом в пятницу, 24 ноября.
По словам Зеленского, стороны подробно обсудили отношения между странами "на уровне институтов Евросоюза".
Кроме того, во время встречи политики обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны на фронте и увеличения поставок оружия. Также затронули тему предоставления государству бронированной техники для эвакуации раненых военных.
Вражеская атака "шахедов" на Киев
В Киевской области в ночь на субботу, 25 ноября, работала ПВО. В воздушном пространстве зафиксировали наличие вражеских дронов-камикадзе.
В результате обломок вражеского беспилотника упал на четырехэтажный жилой дом в Голосеевском районе Киева.
Кроме того, в Киеве и области могут быть отключения электроэнергии из-за ночной вражеской атаки. В регионе проводятся восстановительные работы энергетических объектов.
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