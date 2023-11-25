Президент Латвії показав, як ховався у бомбосховищі під час атаки РФ на Київ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: ОП

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс показав, як він разом зі своєю командою ховався в одному з укриттів Києва під час масованої атаки РФ. Як відомо, політик приїхав з неоголошеним візитом до України вчора, 24 листопада.

Відповідну світлину він опублікував у своєму Twitter.

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"25 листопада. 05:10. Київ", — написав він.

Президент Латвії в укритті під час повітряної атаки у Києві. Фото: Twitter політика

Що відомо про візит латвійського президента

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Едгарсом Рінкевичсом в п'ятницю, 24 листопада.

За словами Зеленського, сторони докладно обговорили відносини між країнами "на рівні інституцій Євросоюзу".

Крім того, під час зустрічі політики обговорили можливості посилення української протиповітряної оборони на фронті та збільшення постачання зброї. Також торкнулися теми надання державі броньованої техніки для евакуації поранених військових.

Ворожа атака "шахедів" на Київ

У Київській області у ніч проти суботи, 25 листопада, працювала ППО. В повітряному просторі зафіксували наявність ворожих дронів-камікадзе.

Внаслідок цього уламок ворожого безпілотника впав на чотирьохповерховий житловий будинок у Голосіївському районі Києва.

Крім того, у Києві та області можуть бути відключення електроенергії через нічну ворожу атаку. В регіоні наразі проводяться відновлювальні роботи енергетичних об'єктів.