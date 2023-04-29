Президент Чехии прибыл в Днепр

Мэр Днепра Борис Филатов с президентом Чехии Петром Павелом. Фото: Борис Филатов

Сегодня, 29 апреля, в Днепр приехал Президент Чехии Петр Павел. Борис Филатов сообщил, что Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в послевоенном обновлении.

Об этом информирует городской голова Днепра Борис Филатов.

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"Сегодня в Днепре великий друг Украины Президент Чехии — Петр Павел. Военный. Генерал. Герой. Орденоносец. Интеллектуал. Принципиальный политик. Харизматический человек", — написал Борис Филатов.

Он добавил, что Чехия не просто стратегический партнер Украины и наш ключевой союзник.

"Провел Президенту экскурсию по Музею истории Днепра. Рассказал о нашем прекрасном городе. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Посетили 118-й дом на "Победе" и почтили память всех погибших в этой страшной войне. Хорошо, когда рядом такие друзья", — рассказал мэр Днепра.

Чехия взяла патронат над Днепром и Днепропетровской областью в нашем послевоенном восстановлении.

Президент Чехии Петр Павел в Днепре. Фото: Борис Филатов

Президент Чехии Петр Павел в Днепре. Фото: Борис Филатов

Президент Чехии Петр Павел в Днепре. Фото: Борис Филатов

Президент Чехии Петр Павел в Днепре. Фото: Борис Филатов

Напомним, мы писали, что Президент Чехии Петр Павел планировал в ближайшее время посетить Украину. Чешский лидер планировал обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским перспективы контрнаступления Вооруженных сил для возобновления контроля над страной.