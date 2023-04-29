Президент Чехії прибув до Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов з Президентом Чехії Петром Павлом. Фото: Борис Філатов

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпро приїхав Президент Чехії Петр Павел. Борис Філатов повідомив, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у повоєнному відновленні.

Про це інформує Міський голова Дніпра Борис Філатов.

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"Сьогодні у Дніпрі великий друг України Президент Чехії — Петр Павел. Військовий. Генерал. Герой. Орденоносець. Інтелектуал. Принциповий політик. Харизматична людина", — написав Борис Філатов.

Також він додав, що Чехія не просто стратегічний партнер України та наш ключовий союзник.

"Провів Президенту екскурсію Музеєм історії Дніпра. Розповів про наше прекрасне Місто. Обговорили питання подальшої співпраці. Завітали до 118-го будинку на "Перемозі" та вшанували пам'ять усіх загиблих у цій страшній війні. Добре, коли поряд такі друзі", — розповів мер Дніпра.

Зазначається, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у нашому повоєнному відновленні.

Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Нагадаємо ми писали, що Президент Чехії Петр Павел планував найближчим часом відвідати Україну. Чеський лідер планував обговорити з президентом України Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною.