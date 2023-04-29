Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Президент Чехії прибув до Дніпра arrow

Президент Чехії прибув до Дніпра

29 квітня 2023 16:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Президент Чехії прибув до Дніпра
Мер Дніпра Борис Філатов з Президентом Чехії Петром Павлом. Фото: Борис Філатов
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, у Дніпро приїхав Президент Чехії Петр Павел. Борис Філатов повідомив, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у повоєнному відновленні.

Про це інформує Міський голова Дніпра Борис Філатов

Читайте також:

Президент Чехії в Дніпрі

"Сьогодні у Дніпрі великий друг України Президент Чехії — Петр Павел. Військовий. Генерал. Герой. Орденоносець. Інтелектуал. Принциповий політик. Харизматична людина", — написав Борис Філатов.

Також він додав, що Чехія не просто стратегічний партнер України та наш ключовий союзник.

"Провів Президенту екскурсію Музеєм історії Дніпра. Розповів про наше прекрасне Місто. Обговорили питання подальшої співпраці. Завітали до 118-го будинку на "Перемозі" та вшанували пам'ять усіх загиблих у цій страшній війні. Добре, коли поряд такі друзі", — розповів мер Дніпра.

Зазначається, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у нашому повоєнному відновленні.

Президент Чехії в Дніпрі
Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов
Президент Чехії в Дніпрі
Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов
Президент Чехії в Дніпрі
Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов
Президент Чехії в Дніпрі
Президент Чехії Петр Павел у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Нагадаємо ми писали, що Президент Чехії Петр Павел планував найближчим часом відвідати Україну. Чеський лідер планував обговорити з президентом України Володимиром Зеленським перспективи контрнаступу Збройних сил для відновлення контролю над країною. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB