Презентация мюзикла "Скрудж и Рождественское чудо" в Театре ДРАМиКОМ

Актеры мюзикла "Скрудж и Рождественское Чудо". Фото: Valiko Evgenovich

Днепровский академический театр драмы и комедии подготовил для зрителей новую праздничную премьеру. В этом сезоне ею стал новогодний мюзикл "Скрудж и Рождественское чудо".

На большой сцене Театра ДРАМиКОМ состоялась пресс-конференция и презентация мюзикла, сообщает портал Новости.LIVE.

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Современная интерпретация знаменитой повести, воспроизведенной в Днепровском академическом театре драмы и комедии, вызвала особый интерес среди журналистов.

Мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" предлагает зрителям увлекательное путешествие в Лондон XIX века. Спектакль обещает уникальность в каждой минуте, благодаря стильным костюмам, авторской музыке, веселым танцам, магическому шоу и загадочным привидениям старинного Лондона.











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О чем спектакль "Скрудж и Рождественское Чудо"

Сюжет вращается вокруг жестокого Скруджа, которому предстоит встретить три духа Рождества. Каждый из них подготовил свое испытание для нашего героя, а зрители примут участие в этих приключениях вместе с ним и узнают подлинную "стоимость" Рождества.

В канун Рождественских и Новогодних праздников этот мюзикл обещает приносить ощущение радости и праздничного настроения, а также понимание подлинного значения Рождества.

Как создали мюзикл

Пресс-конференция началась с участием выдающихся и талантливых личностей театрального мира.

Директор-художественный руководитель театра Сергей Мазаный отметил, что эта постановка является одной из самых трудных и масштабных за последние десять лет. В мюзикле задействован практически весь ансамбль театра и работа над ним продолжалась с марта этого года.

Автор музыки к мюзиклу Андрей Карачун, а идея и режиссура принадлежат Александру Глумову. Режиссер из пластики Валерия Хижняк отметила, что это огромный вызов для нее, но успешно сумела передать атмосферу рождественского Лондона через танцы и пластику актеров.

Заслуженный артист Украины Андрей Мельников, играющий главного персонажа — Скруджа, поделился своими впечатлениями. Глубоко чувствуя свой образ, он приводит зрителей к миру превращающемуся под влиянием Рождества, оставляя ощущение обаяния и надежды.

В ролях также задействованы актеры: Анатолий Королев, Александр Плахтий, Валерий Зубчик, Александр Михайлов и другие, которые обогатили спектакль своими яркими образами и впечатляющими выступлениями.









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Яркие костюмы и атмосфера Рождества

Фрагменты мюзикла, презентованные журналистам и фотографам на пресс-конференции, очаровали присутствующих.

Яркие костюмы, впечатляющие декорации и эмоциональные выступления актеров оставили неповторимое впечатление, побуждая к погружению в Рождественский мир еще до его наступления.

Отдельно стоит отметить, что мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" призван принести зрителям не только развлечение, но и вдохновить верность ценностям добра, взаимопонимания и щедрости, которые являются неотъемлемой частью Рождества.

В это время подготовки к праздничным дням, мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" обещает стать самым ярким подарком для всех, кто стремится погрузиться в Рождественскую магию и заглянуть в сердце этого праздника. Премьера запланирована на 23 декабря, но зрители уже сейчас имеют возможность купить билеты на сайте театра.

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