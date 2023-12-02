Презентация мюзикла "Скрудж и Рождественское чудо" в Театре ДРАМиКОМ
Днепровский академический театр драмы и комедии подготовил для зрителей новую праздничную премьеру. В этом сезоне ею стал новогодний мюзикл "Скрудж и Рождественское чудо".
На большой сцене Театра ДРАМиКОМ состоялась пресс-конференция и презентация мюзикла, сообщает портал Новости.LIVE.
Увлекательное событие, отметившее начало волшебного Рождественского сезона, стало настоящей встречей ярких талантов, воплощавших на сцене образы одного из самых известных произведений Чарльза Диккенса.
Современная интерпретация знаменитой повести, воспроизведенной в Днепровском академическом театре драмы и комедии, вызвала особый интерес среди журналистов.
Мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" предлагает зрителям увлекательное путешествие в Лондон XIX века. Спектакль обещает уникальность в каждой минуте, благодаря стильным костюмам, авторской музыке, веселым танцам, магическому шоу и загадочным привидениям старинного Лондона.
О чем спектакль "Скрудж и Рождественское Чудо"
Сюжет вращается вокруг жестокого Скруджа, которому предстоит встретить три духа Рождества. Каждый из них подготовил свое испытание для нашего героя, а зрители примут участие в этих приключениях вместе с ним и узнают подлинную "стоимость" Рождества.
В канун Рождественских и Новогодних праздников этот мюзикл обещает приносить ощущение радости и праздничного настроения, а также понимание подлинного значения Рождества.
Как создали мюзикл
Пресс-конференция началась с участием выдающихся и талантливых личностей театрального мира.
Директор-художественный руководитель театра Сергей Мазаный отметил, что эта постановка является одной из самых трудных и масштабных за последние десять лет. В мюзикле задействован практически весь ансамбль театра и работа над ним продолжалась с марта этого года.
Автор музыки к мюзиклу Андрей Карачун, а идея и режиссура принадлежат Александру Глумову. Режиссер из пластики Валерия Хижняк отметила, что это огромный вызов для нее, но успешно сумела передать атмосферу рождественского Лондона через танцы и пластику актеров.
Заслуженный артист Украины Андрей Мельников, играющий главного персонажа — Скруджа, поделился своими впечатлениями. Глубоко чувствуя свой образ, он приводит зрителей к миру превращающемуся под влиянием Рождества, оставляя ощущение обаяния и надежды.
В ролях также задействованы актеры: Анатолий Королев, Александр Плахтий, Валерий Зубчик, Александр Михайлов и другие, которые обогатили спектакль своими яркими образами и впечатляющими выступлениями.
Яркие костюмы и атмосфера Рождества
Фрагменты мюзикла, презентованные журналистам и фотографам на пресс-конференции, очаровали присутствующих.
Яркие костюмы, впечатляющие декорации и эмоциональные выступления актеров оставили неповторимое впечатление, побуждая к погружению в Рождественский мир еще до его наступления.
Отдельно стоит отметить, что мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" призван принести зрителям не только развлечение, но и вдохновить верность ценностям добра, взаимопонимания и щедрости, которые являются неотъемлемой частью Рождества.
В это время подготовки к праздничным дням, мюзикл "Скрудж и Рождественское Чудо" обещает стать самым ярким подарком для всех, кто стремится погрузиться в Рождественскую магию и заглянуть в сердце этого праздника. Премьера запланирована на 23 декабря, но зрители уже сейчас имеют возможность купить билеты на сайте театра.
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