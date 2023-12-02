Презентація мюзиклу "Скрудж та Різдвяне диво" в Театрі ДРАМіКОМ

Актори мюзиклу "Скрудж та Різдвяне Диво". Фото: Valiko Evgenovich

Дніпровський Академічний Театр драми та комедії підготував для глядачів нову святкову прем'єру. Цього сезону нею став новорічний мюзикл "Скрудж та Різдвяне диво".

На великій сцені Театру ДРАМіКОМ відбулася пресконференція та презентація вистави, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сучасна інтерпретація знаменитої повісті, що була відтворена у Дніпровському академічному театрі драми та комедії, викликала особливий інтерес серед журналістів.

Мюзикл "Скрудж та Різдвяне Диво" пропонує глядачам захоплюючу подорож у Лондон XIX століття. Вистава обіцяє унікальність у кожній хвилині, завдяки стильним костюмам, авторській музиці, веселим танцям, магічному шоу та загадковим привидам старовинного Лондона.











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Про що вистава "Скрудж та Різдвяне Диво"

Сюжет обертається навколо жорстокого Скруджа, якому доведеться зустріти трьох духів Різдва. Кожен з них підготував своє випробування для нашого героя, а глядачі візьмуть участь у цих пригодах разом із ним та дізнаються справжню "вартість" Різдва.

Напередодні Різдвяних та Новорічних свят цей мюзикл обіцяє приносити відчуття радості та святкового настрою, а також розуміння справжнього значення Різдва.

Як створили мюзикл

Пресконференція розпочалася за участю видатних та талановитих особистостей театрального світу.

Директор-художній керівник театру Сергій Мазаний зазначив, що ця постановка є однією з найважчих і наймасштабніших за останні десять років. У мюзиклі задіяно практично весь ансамбль театру і робота над ним тривала з березня цього року.

Автор музики до мюзиклу — Андрій Карачун, а ідея та режисура належать Олександру Глумову. Режисерка з пластики, Валерія Хижняк, відзначила, що це величезний виклик для неї, але успішно зуміла передати атмосферу різдвяного Лондона через танці та пластику акторів.

Заслужений артист України, Андрій Мельников, який відіграє головного персонажа — пана Скруджа, поділився своїми враженнями. Глибоко відчуваючи свій образ, він приводить глядачів до світу який перетворюється під впливом Різдва, залишаючи відчуття чарівності та надії.

У ролях також задіяні актори: Анатолій Корольов, Олександр Плахтій, Валерій Зубчик, Олександр Михайлов та інші, які збагатили виставу своїми яскравими образами та вражаючими виступами.









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Яскраві костюми та атмосфера Різдва

Фрагменти мюзиклу, які були презентовані журналістам та фотографам на пресконференції, зачарували присутніх.

Яскраві костюми, вражаючі декорації та емоційні виступи акторів залишили неповторне враження, спонукаючи до занурення у світ Різдва ще до його настання.

Окремо варто зазначити, що мюзикл "Скрудж та Різдвяне Диво" покликаний принести глядачам не лише розвагу, але й надихнути до вірності цінностям добра, взаєморозуміння та щедрості, які є невіддільною частиною Різдва.

В цей час підготовки до святкових днів, мюзикл "Скрудж та Різдвяне Диво" обіцяє стати найяскравішим подарунком для усіх, хто прагне поринути у магію Різдва та зазирнути у серце цього свята. Прем'єра запланована на 23 грудня, але глядачі вже зараз мають можливість придбати квитки на сайті театру.

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