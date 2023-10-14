Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Пожар под оккупированным Иловайском: горит газопровод arrow

Пожар под оккупированным Иловайском: горит газопровод

14 октября 2023 01:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пожар под оккупированным Иловайском: горит газопровод
Пожар ночью за городом. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во временно оккупированном Кутейниково Донецкой области вечером 13 октября разгорелся масштабный пожар. Вероятно, загорелся газопровод.

Об этом сообщают местные паблики.

Читайте также:

Пожар на газопроводе у оккупантов

Отмечается, что пожар начался около 23:00 под Иловайском. По словам очевидцев, из-за возгорания разворачивают даже авто. Пока ситуация только набирает обороты, а так называемая "власть" не сделала никаких заявлений.

Напомним, что в Ростове-на-Дону произошел очередной пожар на военных объектах кремлевского режима. В этот раз вспыхнул состав с полевой формой ВС РФ, которую планировали доставить российским солдатам на передовую.

Также мы писали, что недавно во Львове загорелся автобус с пассажирами. Произошло это на улице Николайчука у остановки.

Добавим, что в лондонском аэропорту Лутон 11 октября были приостановлены все рейсы из-за пожара, вспыхнувшего на одной из автостоянок. На месте происшествия работали пожарные. Информация о пострадавших не поступала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз