Пожар под оккупированным Иловайском: горит газопровод

Пожар ночью за городом. Фото: Суспільне

Во временно оккупированном Кутейниково Донецкой области вечером 13 октября разгорелся масштабный пожар. Вероятно, загорелся газопровод.

Об этом сообщают местные паблики.

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Пожар на газопроводе у оккупантов

Отмечается, что пожар начался около 23:00 под Иловайском. По словам очевидцев, из-за возгорания разворачивают даже авто. Пока ситуация только набирает обороты, а так называемая "власть" не сделала никаких заявлений.

Напомним, что в Ростове-на-Дону произошел очередной пожар на военных объектах кремлевского режима. В этот раз вспыхнул состав с полевой формой ВС РФ, которую планировали доставить российским солдатам на передовую.

Также мы писали, что недавно во Львове загорелся автобус с пассажирами. Произошло это на улице Николайчука у остановки.

Добавим, что в лондонском аэропорту Лутон 11 октября были приостановлены все рейсы из-за пожара, вспыхнувшего на одной из автостоянок. На месте происшествия работали пожарные. Информация о пострадавших не поступала.