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Пожежа під окупованим Іловайськом: палає газопровід

14 жовтня 2023 01:00
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Інна Буряк
редактор
Пожежа під окупованим Іловайськом: палає газопровід
Пожежа вночі за містом. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У тимчасово окупованому Кутейниковому Донецької області ввечері 13 жовтня розгорілася масштабна пожежа. Ймовірно, загорівся газопровід.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Зазначається, що пожежа розпочалася близько 23:00 під Іловайськом. За словами очевидців, через загоряння розвертають навіть авто. Наразі ситуація лише набирає обертів, а так звана "влада" не зробила ніяких заяв.

Нагадаємо, що в Ростові-на-Дону сталася чергова пожежа на військових об'єктах кремлівського режиму. Цього разу спалахнув склад з польовою формою ЗС РФ, яку планували доставити російським солдатам на передову.

Також ми писали, що нещодавно у Львові загорівся автобус з пасажирами. Сталося це на вулиці Миколайчука біля зупинки. 

Додамо, що в лондонському аеропорту Лутон 11 жовтня було призупинено всі рейси через пожежу, яка спалахнула на одній із автостоянок. На місці події працювали пожежники. Інформації про постраждалих не надходило. 

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