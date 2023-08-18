"Воздушная тревога" в Москве: из здания, которое ночью атаковал дрон, эвакуировали тысячи людей
В столице России проводят массовую эвакуацию людей из "Москвы-Сити". Это происходит после сообщения о "прилете БпЛА".
Об этом сообщают росСМИ.
Эвакуация в Москве
По данным росСМИ, неизвестные сообщили администрации "Москвы-Сити" об очередном ударе беспилотника. В столице РФ решили провести эвакуацию из башни "А". Из нее уже вывели 2 тысячи человек.
Сообщения о дронах, летевших на Москву
В сети сообщали о группе БпЛА, которая, вероятно, летит на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.
Местные силовики опровергают эту информацию.
"Факт пролета беспилотника в Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о БпЛА не поступало", — говорится в сообщении.
Напомним, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.
Также мы писали, что в России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".
Добавим, в Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.