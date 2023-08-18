"Воздушная тревога" в Москве: из здания, которое ночью атаковал дрон, эвакуировали тысячи людей

Эвакуация людей из "Москва-Сити". Фото: скриншот

В столице России проводят массовую эвакуацию людей из "Москвы-Сити". Это происходит после сообщения о "прилете БпЛА".

Об этом сообщают росСМИ.

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Эвакуация в Москве

По данным росСМИ, неизвестные сообщили администрации "Москвы-Сити" об очередном ударе беспилотника. В столице РФ решили провести эвакуацию из башни "А". Из нее уже вывели 2 тысячи человек.

Сообщения о дронах, летевших на Москву

В сети сообщали о группе БпЛА, которая, вероятно, летит на Москву. Их заметили в городе Серпухов, расположенном в Подмосковье.

Местные силовики опровергают эту информацию.

"Факт пролета беспилотника в Серпухове не подтверждается, сообщений от местных жителей о БпЛА не поступало", — говорится в сообщении.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в российской столице Москве, а также в Подмосковье, раздались взрывы. По словам очевидцев, за несколько секунд до "хлопка" они видели в небе БпЛА.

Также мы писали, что в России заявили об атаке беспилотника и показали момент "прилета".

Добавим, в Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.