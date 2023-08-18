"Повітряна тривога" у Москві: з будівлі, яку вночі атакував дрон, евакуювали тисячі людей

Евакуація людей з "Москва-Сіті". Фото: скриншот

У столиці Росії проводять масову евакуацію людей з "Москва-Сіті". Це відбувається після повідомлення про "приліт БпЛА".

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Евакуація в Москві

За даними росЗМІ, невідомі повідомили адміністрацію "Москви-Сіті" про черговий удар безпілотника. У столиці РФ вирішили провести евакуацію з вежі "А". З неї вже вивели 2 тисячі людей.

Повідомлення про дрони, які летіли на Москву

У мережі повідомляли про групу БпЛА, яка, ймовірно, летить на Москву. Їх помітили у місті Серпухов, що у Підмосков'ї.

Місцеві силовики спростовують цю інформацію.

"Факт прольоту безпілотника в Серпухові не підтверджується, повідомлень від місцевих жителів про БпЛА не надходило", — йдеться у повідомленні.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у російській столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили в небі БпЛА.

Також ми писали, що у Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

Додамо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.