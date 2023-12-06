Возвращение украинских детей и работа в США — главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина вернула из России восемь украинских детей. Глава государства также отметил работу украинской делегации в Соединенных Штатах Америки.

Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, сегодня было очень много международной работы.

"Удалось вернуть в Украину еще восьмерых украинских детей, которые были депортированы в Россию с нашей временно оккупированной территории. Я благодарю Государство Катар за действенное посредничество и Дмитрия Лубинца, омбудсмена, и всю команду, ведущую эту тему", — сказал президент.

Зеленский обратил внимание и на работу украинской делегации в США. В ее состав вошли глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Важны встречи, в частности, в Конгрессе Соединенных Штатов с представителями Администрации Президента Байдена. Министр обороны Остин, госсекретарь Блинкен. Работа максимально энергичная, и как результат — имеем хорошие, нужные сигналы для Украины. А также новый пакет американской помощи, военной поддержки", — заявляет президент.

Напомним, сегодня в Институте мира в Вашингтоне выступил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В то же время Владимир Зеленский сегодня поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины и наградил воинским званием "Герой Украины", боевыми флагами, лентами почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным соединениям.