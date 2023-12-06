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Повернення українських дітей та робота у США — головне з вечірнього звернення Зеленського

6 грудня 2023 22:41
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Ілля Рябінін
редактор
Повернення українських дітей та робота у США — головне з вечірнього звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні Україна повернула з Росії вісьмох українських дітей. Також глава держави відзначив роботу української делегації в Сполучених Штатах Америки.

Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

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За словами глави держави, сьогодні було дуже багато міжнародної роботи.

"Вдалося повернути в Україну ще вісьмох українських дітей, які були депортовані в Росію з нашої тимчасово окупованої території. Я дякую Державі Катар за дієве посередництво та Дмитру Лубінцю, омбудсмену, і всій команді, яка веде цю тему", — сказав президент.

Зеленський звернув увагу і на роботу української делегації у Сполучених Штатах Америки. До її складу увійшли очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров. 

"Важливі зустрічі, зокрема, в Конгресі Сполучених Штатів з представниками Адміністрації Президента Байдена. Міністр оборони Остін, держсекретар Блінкен. Робота максимально енергійна, і як результат — маємо хороші, потрібні сигнали для України. А також новий пакет американської допомоги, військової підтримки", — заявляє президент.

Нагадаємо, що сьогодні в Інституті миру у Вашингтоні виступив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Водночас Володимир Зеленський сьогодні привітав військовослужбовців із Днем Збройних Сил України, та нагородив військових званням "Герой України", бойовими прапорами, стрічками почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням. 

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