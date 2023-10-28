Ужесточение ударов по Газе — Европу охватили митинги в поддержку палестинцев

Протестующие вышли на митинг, чтобы поддержать палестинцев

В субботу, 28 октября, сотни тысяч демонстрантов вышли на митинг в городах Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы поддержать палестинцев. Это произошло после того, как израильская армия расширила воздушное и наземное наступление на сектор Газа.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Протесты в Лондоне

В частности, протестующие вышли в британской столице — Лондоне. Большие толпы маршируют по центру столицы, требуя от правительства премьер-министра Риши Сунака призыв к прекращению огня.

Митинг в Британии в поддержку палестинцев

"Действующие сверхдержавы сейчас делают недостаточно. Вот почему мы здесь: мы призываем к прекращению огня, призываем к правам палестинцев, права на существование, жить, правам человека, всем нашим правам", — заявила протестующая Камиль Ревуэльта.

В Берлин разогнали протестующих

В Берлине пропалестинских митингующих демонстраций в районе Митте разогнали правоохранители.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на полицейский отчет.

Отмечается, что полиция арестовала около 100 человек на Парижской площади у Бранденбургских ворот.

Митинг в поддержку палестинцев

На митинге задержанные выкрикивали пропалестинские, а затем и антиполицейские лозунги.

В Париже поддержали палестинцев на митинге

Во Франции в Париже также собрались протестующие, поддерживающие палестинцев, несмотря на то, что он был запрещен префектом парижской полиции.

Об этом пишет Le Figaro.

Во время демонстрации протестующие скандировали: "Мы все дети Газы!", "Израиль — убийца, Макрон — соучастник!", а также "Израиль, убирайся прочь, Палестина не твоя!".

Митинг в поддержку палестинцев

На акцию собралось несколько сотен участников, среди которых ряд левых и ультралевых депутатов.

В результате инцидента близлежащие станции метро закрыли, а полиция оцепила демонстрантов.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Израиль перешел на новый этап войны . В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа .

Страна отзывает своих дипломатов из Турции. Такое решение было принято после призывов турецкого лидера Эрдогана граждан своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев.

Тем временем палестинцы обвинили Израиль в закрытии телекоммуникационных сетей . По информации Правительства США, Израиль контролирует палестинские частоты мобильной связи.