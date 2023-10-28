Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Ужесточение ударов по Газе — Европу охватили митинги в поддержку палестинцев arrow

Ужесточение ударов по Газе — Европу охватили митинги в поддержку палестинцев

28 октября 2023 20:27
- Екатерина Коновалец
Ужесточение ударов по Газе — Европу охватили митинги в поддержку палестинцев
Протестующие вышли на митинг, чтобы поддержать палестинцев
- Екатерина Коновалец

В субботу, 28 октября, сотни тысяч демонстрантов вышли на митинг в городах Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы поддержать палестинцев. Это произошло после того, как израильская армия расширила воздушное и наземное наступление на сектор Газа.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Протесты в Лондоне

В частности, протестующие вышли в британской столице — Лондоне. Большие толпы маршируют по центру столицы, требуя от правительства премьер-министра Риши Сунака призыв к прекращению огня.

Demonstrators протест в solidarity with Palestinian в Газа, Лондон
Митинг в Британии в поддержку палестинцев

"Действующие сверхдержавы сейчас делают недостаточно. Вот почему мы здесь: мы призываем к прекращению огня, призываем к правам палестинцев, права на существование, жить, правам человека, всем нашим правам", — заявила протестующая Камиль Ревуэльта.

В Берлин разогнали протестующих

В Берлине пропалестинских митингующих демонстраций в районе Митте разогнали правоохранители.

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на полицейский отчет.

Отмечается, что полиция арестовала около 100 человек на Парижской площади у Бранденбургских ворот.

Церковь Норвегии и Северной организации организует демонстрацию вдоль norwegian Parliament
Митинг в поддержку палестинцев

На митинге задержанные выкрикивали пропалестинские, а затем и антиполицейские лозунги.

В Париже поддержали палестинцев на митинге

Во Франции в Париже также собрались протестующие, поддерживающие палестинцев, несмотря на то, что он был запрещен префектом парижской полиции.

Об этом пишет Le Figaro.

Во время демонстрации протестующие скандировали: "Мы все дети Газы!", "Израиль — убийца, Макрон — соучастник!", а также "Израиль, убирайся прочь, Палестина не твоя!".

Protest in solidarity with Palestinians in Gaza, in Baghdad
Митинг в поддержку палестинцев

На акцию собралось несколько сотен участников, среди которых ряд левых и ультралевых депутатов.

В результате инцидента близлежащие станции метро закрыли, а полиция оцепила демонстрантов.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Израиль перешел на новый этап войны . В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа .

Страна отзывает своих дипломатов из Турции. Такое решение было принято после призывов турецкого лидера Эрдогана граждан своей страны выйти на митинг в поддержку палестинцев.

Тем временем палестинцы обвинили Израиль в закрытии телекоммуникационных сетей . По информации Правительства США, Израиль контролирует палестинские частоты мобильной связи.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме