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Посилення ударів по Газі — Європу охопили мітинги на підтримку палестинців

28 жовтня 2023 20:27
- Катерина Коновалець
Посилення ударів по Газі — Європу охопили мітинги на підтримку палестинців
Протестувальники вийшли на мітинг, щоб підтримати палестинців. Фото: Reuters
- Катерина Коновалець

У суботу, 28 жовтня, сотні тисяч демонстрантів вийшли на мітинг у містах Європи, Близького Сходу та Азії, щоб підтримати палестинців. Це сталося після того, як ізраїльська армія розширила повітряний і наземний наступ на сектор Газа.

Про це пише Reuters.

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Протести у Лондоні

Зокрема, протестувальники вийшли у британській столиці — Лондоні. Великі натовпи марширують центром столиці, вимагаючи від уряду прем’єр-міністра Ріші Сунака заклик до припинення вогню.

Demonstrators protest in solidarity with Palestinians in Gaza, in London
Мітинг у Британії на підтримку палестинців. Фото: Reuters

"Наддержави, які діють, зараз роблять недостатньо. Ось чому ми тут: ми закликаємо до припинення вогню, закликаємо до прав палестинців, права на існування, жити, прав людини, усіх наших прав", — заявила протестувальниця Каміль Ревуельта.

У Берліні розігнали протестувальників

У Берліні пропалестинських мітингарів демонстрацій в районі Мітте розігнали правоохоронці.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на поліцейський звіт.

Зазначається, що поліція заарештувала близько 100 осіб на Паризькій площі біля Бранденбурзьких воріт.

The Church of Norway and several organizations organize a demonstration in front of the Norwegian Parliament
Мітинг на підтримку палестинців/ Фото: Reuters

На мітингу затримані вигукували пропалестинські, а згодом і антиполіцейські гасла.

У Парижі підтримали палестинців на мітингу

У Франції в Парижі також зібралися протестувальники, які підтримують палестинців, попри те, що напередодні він був заборонений префектом паризької поліції.

Про це пише Le Figaro.

Під час демонстрації протестувальники скандували: "Ми всі діти Гази!", "Ізраїль —вбивця, Макрон — співучасник!", а також "Ізраїль, забирайся геть, Палестина не твоя!"

Protest in solidarity with Palestinians in Gaza, in Baghdad
Мітинг на підтримку палестинців. Фото: Reuters

На акцію зібралось кілька сотень учасників, серед яких низка лівих і ультралівих депутатів.

Внаслідок інциденту прилеглі станції метро зачинили, а поліція оточила демонстрантів.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході

Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази

Країна відкликає своїх дипломатів із Туреччини. Таке рішення було ухвалено після закликів турецького лідера Ердогана громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.

Тим часом палестинці звинуватили Ізраїль у закритті телекомунікаційних мереж. За інформацією уряду США, Ізраїль контролює палестинські частоти мобільного зв’язку.

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