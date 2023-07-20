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Месть за Коран: в Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции

20 июля 2023 08:45
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Месть за Коран: в Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции
Протестуюшие возле посольства Швеции в Багдаде. Фото: One Baghdad
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В четверг, 20 июля, утром сотни протестующих ворвались в посольство Швеции в центре Багдада и подожгли здание. Такую "акцию" устроили в знак протеста против запланированного второго сожжения Корана в Швеции.

Об этом пишет Reuters.

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Как известно, в январе ультраправый антимигрантский политик Расмус Палудан, представляющий датскую партию "Жесткая линия" и в то же время имеющий шведское гражданство, сжег копию Корана возле турецкого посольства. Тогда руководство Турции призвало Швецию принять меры против исламофобии.

"У них (Швеции и Финляндии. — ред.) там происходят подлые, позорные действия в отношении нашего президента, Корана, нашего флага, священных ценностей. И мы не можем принять их бездействие и молчание относительно таких вещей", — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Эта и другие акции с сожжением Корана в Швеции, проведенные под разными предлогами, спровоцировали большое возмущение в мусульманском мире. Так, Турция обвинила Швецию в "поддержке терроризма" и некоторое время бойкотировала ее вступление в НАТО.

Поджог посольства Швеции в Багдаде

Как известно, уже через несколько недель в Швеции планируется провести акцию с сожжением священной мусульманской книги Корана у посольства Ирака. Такой жест возмутил поклонников шиитского священнослужителя Муктады Садра. Поэтому люди решили поквитаться, подпалив шведское посольство в Багдаде. Пока неизвестно, был ли кто-то в помещении во время штурма.

Спикер министерства иностранных дел Швеции отказался от комментариев. В то же время в МИД Ирака осудили этот инцидент и заявили, что силы безопасности Ирака как можно быстрее проведут расследование и привлекут виновных к ответственности.

Напомним, Столтенберг сообщил, что Турция одобрила вступление Швеции в НАТО.

В то же время Зеленский договорился с премьер-министром Швеции о сотрудничестве по вступлению в НАТО.

 

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