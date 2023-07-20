Помста за Коран: у Багдаді протестувальники підпалили посольство Швеції

Протестувальники біля посольства Швеції у Багдаді. Фото: One Baghdad

У четверг, 20 липня, зранку сотні протестувальників увірвалися в посольство Швеції в центрі Багдада та підпалили будівлю. Таку "акцію" влаштували на знак протесту проти запланованого другого спалення Корану в Швеції.

Про це пише Reuters.

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Як відомо, у січні ультраправий антимігрантський політик Расмус Палудан, що представляє данську партію "Жорстка лінія" і водночас має шведське громадянство, спалив копію Корану біля турецького посольства. Тоді МЗС Туреччини закликало Швецію вжити заходів проти ісламофобії.

"У них (Швеції та Фінляндії. — ред.) там відбуваються підлі, ганебні дії щодо нашого президента, Корану, нашого прапора, священних цінностей. І ми не можемо прийняти їхню бездіяльність і мовчання щодо таких речей", — заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Попередні акції зі спаленням Корану в Швеції, проведені під різними приводами, спровокували велике обурення у мусульманському світі. Так, Туреччина звинуватила Швецію в "підтримці тероризму" і певний час бойкотувала її вступ до НАТО.

Підпал посольства Швеції у Багдаді

Як відомо, вже за кілька тижнів у Швеції планують провести акцію зі спаленням священної мусульманської книги Корану біля посольства Іраку. Такий жест обурив прихильників шиїтського священнослужителя Муктади Садра. Тож люди вирішили поквитатися, підпаливши шведське посольство у Багдаді. Наразі невідомо, чи був хтось у приміщенні під час штурму.

Речник міністерства закордонних справ Швеції відмовився від коментарів. Водночас МЗС Іраку засудило цей інцидент і заявило, що сили безпеки Іраку якнайшвидше проведуть розслідування і притягнуть винних до відповідальності.

Protesters in Baghdad stormed the Swedish embassy and set it on fire.#Iraq #Baghdad pic.twitter.com/10syjMbtm1 — Resolute Report (@RResoluteReport) July 20, 2023

Нагадаємо, Столтенберг повідомив, що Туреччина схвалила вступ Швеції до НАТО.

Водночас Зеленський домовився з прем'єр-міністром Швеції про співпрацю для вступу в НАТО.