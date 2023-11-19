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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

19 ноября 2023 22:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Джимми и Розалин Картер. Фото: People
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Стало известно о смерти супруги бывшего президента США Джимми Картера. Она скончалась сегодня, 19 ноября, в собственном доме.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Центра Картеров.

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Как известно, на момент смерти ей было 96 лет.

На сайте добавили, что Миссис Картер в браке с Джимми Картером прожила 77 лет. Ему сейчас 99 лет.

смерть жены экспрезидента США
Молодые Джимми и Розалин Картер. Фото: JIMMY CARTER LIBRARY

"Розалинн была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые наставления и подбадривала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то меня любит и поддерживает", — отметил экс-президент Картер.

Болезнь Розалин Картер

Ранее СМИ сообщали, что у Розалин Картер была диагностирована деменция.

"Она продолжает счастливо жить дома со своим мужем, наслаждаясь весной и встречаясь с близкими", — отмечали в заявлении Центра Картеров.

Напомним, на 90-м году жизни скончалась известная американская актриса Сюзанна Шеферд. Она известна, в частности, по образам ключевых женских персонажей в фильмах "Клан Сопрано" и "Славные ребята".

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