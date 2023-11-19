Померла колишня перша леді США Розалін Картер
Стало відомо про смерть дружини колишнього президента США Джиммі Картера. Вона померла сьогодні, 19 листопада, у власному будинку.
Про це йдеться у заяві, яку опублікували на сайті Центру Картерів.
Реакція чоловіка на смерть дружини
Як відомо, на момент смерті їй було 96 років.
На сайті додали, що Місіс Картер у шлюбі з Джиммі Картером прожила 77 років. Йому зараз 99 років.
"Розалінн була моїм рівноправним партнером у всьому, чого я коли-небудь досягав. Вона давала мені мудрі настанови та підбадьорювала, коли я цього потребував. Поки Розалін була на світі, я завжди знав, що хтось мене любить і підтримує", — зауважив експрезидент Картер.
Хвороба Розалін Картер
Раніше ЗМІ повідомляли, що у Розалін Картер було діагностовано деменцію.
"Вона продовжує щасливо жити вдома зі своїм чоловіком, насолоджуючись весною і зустрічаючись із близькими", — наголошували у заяві Центру Картерів.
Нагадаємо, на 90-му році життя померла відома американська акторка Сюзанна Шеферд. Вона відома, зокрема, за образами ключових жіночих персонажів у фільмах "Клан Сопрано" та "Славні хлопці".
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