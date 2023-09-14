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Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур

14 сентября 2023 09:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
Первый президент Молдовы Мирча Снегур. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 13 сентября, от неизлечимой болезни скончался первый президент Молдовы Мирча Снегур. Ему было 83 года.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

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Снегур умер вечером 13 сентября в 23:30. Он был болен неизлечимой болезнью, однако деталей не рассказывается. Политику было 83 года.

"Это грустно, брат, это грустно... 13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью. Пусть простит его Бог и упокоит его с праведными", — написал бывший вице-премьер Молдовы в 1991 году. 1992 Константина Тампизу.

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Что известно о бывшем президенте Молдовы

Известно, что Мирча Снегирь родился 17 января 1940 года в селе Трифенешть Сорокского уезда. По специальности он был агрономом, получил степень доктора сельскохозяйственных наук.

С 3 сентября 1990 по 1 декабря 1996 занимал пост президента Молдовы. 26 марта 1989 г. стал депутатом Верховного Совета СССР, был депутатом Верховного Совета XI и XII созывов, депутатом парламента Молдовы XIV созыва.

В 2000 году был награжден орденом Республики. Получил почетную докторскую степень Молдавского аграрного университета, Международного независимого университета Молдовы, Университета Анкары и Академии наук Молдовы, сообщает Moldpres.

Напомним, 13 во Львове на 76-м году жизни умер народный артист Украины Александр Кузьменко. Актер театра имени Марии Заньковецкой был родом из Никополя Днепропетровской области.

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