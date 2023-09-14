Перший президент Молдови Мірча Снєгур. Фото: google

У середу, 13 вересня, від невиліковної хвороби помер перший президент Молдови Мірча Снєгур. Йому було 83 роки.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

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Зазначається, що Снєгур помер увечері 13 вересня о 23:30. Він був хворий на невиліковну хворобу, однак деталей не розповідається. Політику було 83 роки.

"Це сумно, брате, це сумно... 13 вересня о 23:30 президент Республіки Молдова Мірча Снєгур здався у боротьбі з невиліковною хворобою. Нехай простить його Бог і упокоїть його з праведними", — написав колишній віцепрем'єр Молдови у 1991-1992 роках Костянтина Тампізу.

Що відомо про колишнього президента Молдови

Відомо, що Мірча Снєгур народився 17 січня 1940 року в селі Трифенешть Сорокського повіту. За фахом він був агрономом, здобув ступінь доктора сільськогосподарських наук.

З 3 вересня 1990 року по 1 грудня 1996 року обіймав посаду президента Молдови. 26 березня 1989 став депутатом Верховної Ради СРСР, був депутатом Верховної Ради XI і XII скликань, депутатом парламенту Молдови XIV скликання.

2000 року був нагороджений орденом Республіки. Здобув почесний докторський ступінь Молдавського аграрного університету, Міжнародного незалежного університету Молдови, Університету Анкари та Академії наук Молдови, повідомляє Moldpres.

Нагадаємо, 13 у Львові на 76-у році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом із Нікополя Дніпропетровської області.