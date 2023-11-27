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Польские перевозчики планируют круглосуточно блокировать движение грузовиков на одном из КПП

27 ноября 2023 10:48
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Польские перевозчики планируют круглосуточно блокировать движение грузовиков на одном из КПП
Польские бастующие на границе. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские перевозчики планируют круглосуточно блокировать движение грузовиков в направлении пункта пропуска "Медика-Шегини". Это может начаться уже с сегодняшнего дня, 27 ноября.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В ведомстве отметили, что польские коллеги рассказали украинским пограничникам об общественной акции по блокированию движения грузовиков возле польского пункта пропуска "Медика", что напротив украинского "Шегини" может происходить круглосуточно. Это может начаться уже с 27 ноября.

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Ситуация на границе с Польшей

Согласно информации от польских пограничных служб, около 3,5 тысячи грузовиков застряли в очередях на польской стороне границы, направляясь в Украину через пункты пропуска:

  • "Ягодин — Дорогуск";
  • "Краковец — Корчева";
  • "Рава-Русская — Позвоночное";
  • "Медика — Шегини".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко также отметил, что самые большие очереди сконцентрированы у пунктов пропуска "Шегини" и "Рава-Русская". Он также добавил, что сейчас блокировка в "Шегине" происходит с 9:00 до 20:00 по польскому времени, но с завтрашнего дня ожидается переход на круглосуточную блокаду.

Напомним, что в Украине фиксируются проблемы с бензином. Это связано и с забастовкой польских перевозчиков на границе.

Также мы писали, что власти Украины готовы эвакуировать водителей, застрявших на польской границе. Так могут эвакуировать людей, но без грузовиков.

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