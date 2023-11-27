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Польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на одному з КПП

27 листопада 2023 10:48
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Польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на одному з КПП
Польські страйкарі на кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
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Польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині". Це може розпочатися вже від сьогодні, 27 листопада.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі

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Що відбувається на КПП "Медика-Шегині"

У відомстві зазначили, що польські колеги розповіли українським прикордонникам про громадську акцію з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині" може відбуватися цілодобово. Це може розпочатися вже 27 листопада. 

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Ситуація на кордоні з Польщею

Згідно з інформацією від польських прикордонних служб, близько 3,5 тисячі вантажівок застрягли в чергах на польському боці кордону, прямуючи до України через пункти пропуску:

  • "Ягодин — Дорогуськ";
  • "Краковець — Корчева";
  • "Рава-Руська — Хребене";
  • "Медика — Шегіні".

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також зазначив, що найбільші черги сконцентровані біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Він також додав, що зараз блокування у "Шегині" відбувається з 09:00 до 20:00 за польським часом, але від завтра очікується перехід на цілодобову блокаду. 

Нагадаємо, що в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано із страйком польських перевізників на кордоні.

Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні. Так, можуть евакуювати людей, але без вантажівок. 

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