Польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на одному з КПП

Польські страйкарі на кордоні. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Польські перевізники планують цілодобово блокувати рух ваговозів на напрямку пункту пропуску "Медика-Шегині". Це може розпочатися вже від сьогодні, 27 листопада.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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У відомстві зазначили, що польські колеги розповіли українським прикордонникам про громадську акцію з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині" може відбуватися цілодобово. Це може розпочатися вже 27 листопада.

Ситуація на кордоні з Польщею

Згідно з інформацією від польських прикордонних служб, близько 3,5 тисячі вантажівок застрягли в чергах на польському боці кордону, прямуючи до України через пункти пропуску:

"Ягодин — Дорогуськ";

"Краковець — Корчева";

"Рава-Руська — Хребене";

"Медика — Шегіні".

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко також зазначив, що найбільші черги сконцентровані біля пунктів пропуску "Шегині" та "Рава-Руська". Він також додав, що зараз блокування у "Шегині" відбувається з 09:00 до 20:00 за польським часом, але від завтра очікується перехід на цілодобову блокаду.

Нагадаємо, що в Україні фіксуються проблеми з бензином. Це пов'язано із страйком польських перевізників на кордоні.

Також ми писали, що влада України готова евакуювати водіїв, які застрягли на польському кордоні. Так, можуть евакуювати людей, але без вантажівок.