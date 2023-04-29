Польша силой забрала у России здание школы при посольстве: МИД РФ отреагировал угрозами

Представители мэрии Варшавы вместе с полицией у школы при посольстве РФ. Фото: L. Zaranek

Сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.

Об этом информирует TPV info.

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Отмечается, что из-за сопротивления калитке было сломано, силовики попали внутрь и заблокировали ворота замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

Власти Польши дали сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве время до 19:00 на то, чтобы покинуть здание.

1 марта 2022 г. Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о нарушении исполнительного производства по двум объектам недвижимости, не используемым в дипломатических и консульских целях, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Отмечалось о строениях на улице Келецкой, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100 — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и нуждается в ремонте.

В Warsaw City Hall являются evicting трудящимися в школе в России . #Москва будет протест о этом, священник Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023

Реакция РФ

"Вторжение в школу при посольстве РФ не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России, заявили в МИД РФ. Россия рассматривает вторжение как вопиющее нарушение Венской конвенции", — написали российские журналисты.

"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательства на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — заявили в МИД России.

Кроме того, они добавили, что это наглый шаг Варшавы, выходящий за пределы цивилизованного межгосударственного общения. Он не останется без жесткой реакции МИДа и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

Напомним, что прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства.