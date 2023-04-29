Польша силой забрала у России здание школы при посольстве: МИД РФ отреагировал угрозами
Сегодня, 29 апреля, представители мэрии Варшавы вместе с полицией пытались зайти на территорию школы, чтобы проконтролировать действия россиян. Дипломаты отказались открыть им дверь, поэтому польские силовики вынуждены были ее выломать.
Об этом информирует TPV info.
Власти Польши забирают здание школы РФ
Отмечается, что из-за сопротивления калитке было сломано, силовики попали внутрь и заблокировали ворота замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.
Власти Польши дали сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве время до 19:00 на то, чтобы покинуть здание.
1 марта 2022 г. Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве. МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о нарушении исполнительного производства по двум объектам недвижимости, не используемым в дипломатических и консульских целях, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Отмечалось о строениях на улице Келецкой, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100 — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и нуждается в ремонте.
В Warsaw City Hall являются evicting трудящимися в школе в России . #Москва будет протест о этом, священник Ambassador Sergei Andreev. pic.twitter.com/Kz1OAssWdp— NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2023
Реакция РФ
"Вторжение в школу при посольстве РФ не останется без жесткой реакции Москвы и последствий для польских властей и интересов Польши в России, заявили в МИД РФ. Россия рассматривает вторжение как вопиющее нарушение Венской конвенции", — написали российские журналисты.
"29 апреля польские власти вторглись на территорию школы при Посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Рассматриваем эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и посягательства на российскую дипломатическую недвижимость в Польше", — заявили в МИД России.
Кроме того, они добавили, что это наглый шаг Варшавы, выходящий за пределы цивилизованного межгосударственного общения. Он не останется без жесткой реакции МИДа и последствий для польских властей и интересов Польши в России.
Напомним, что прокуратура Польши изъяла денежные средства со счетов российского посольства и торгового представительства.