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Польща силою забрала в Росії будівлю школи при посольстві: МЗС РФ відреагувало погрозами

29 квітня 2023 16:14
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Польща силою забрала в Росії будівлю школи при посольстві: МЗС РФ відреагувало погрозами
Представники мерії Варшави разом із поліцією біля школи при посольстві РФ. Фото: L. Zaranek
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 29 квітня, представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, тому польські силовики змушені були її виламати. 

Про це інформує TPV info.

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Зазначається, що через супротив хвіртку було зламано, силовики потрапили всередину та заблокували ворота замком, щоб зі школи не можна було вивезти майно.

Влада Польщі дала співробітникам школи при посольстві Росії у Варшаві час до 19:00 на те, щоб залишити будівлю.

1 березня 2022 року Польща оголосила, що розпочала процес вилучення російської нерухомості у Варшаві. МЗС звернулося до органів державного управління з поданням "про порушення виконавчого провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що не використовуються в дипломатичних і консульських цілях, що знаходяться в незаконному володінні Російської Федерації". Зазначалось про будівлі на вулиці Келецькій, 45, де розташовується школа, і на вулиці Собеського, 100 — там раніше проживали російські дипломати, тепер будівля не заселена і потребує ремонту.

Реакція РФ

"Вторгнення до школи при посольстві РФ не залишиться без жорсткої реакції Москви та наслідків для польської влади та інтересів Польщі в Росії, заявили в МЗС РФ. Росія розглядає вторгнення як кричуще порушення Віденської конвенції", — написали російські журналісти. 

"29 квітня польська влада вторглася на територію школи при Посольстві Росії у Варшаві з метою її захоплення. Розглядаємо ці чергові ворожі дії польської влади як кричуще порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та зазіхання на російську дипломатичну нерухомість у Польщі", — заявили в МЗС Росії.

Крім цього вони додали, що це нахабний крок Варшави, що виходить за межі цивілізованого міждержавного спілкування. Він не залишиться без жорсткої реакції МЗС та наслідків для польської влади та інтересів Польщі в Росії.

Нагадаємо, що прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва. 

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