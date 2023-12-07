Охотилась на одноклассников — в РФ школьница устроила стрельбу на уроках

Школа в Брянске, где была стрельба. Фото: росСМИ

Сегодня в российском Брянске 8-классница устроила стрельбу прямо посреди уроков в гимназии №5. Сначала она убила двух человек и еще четырех ранила, а затем совершила самоубийство.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Стрельба в школе в РФ: что известно

Как известно, сегодня ученица гимназии №5 в Брянске пришла в школу с оружием и открыла огонь прямо посреди урока биологии. Школьники и учителя прятались по классам и за партами.

Главной целью девочки были ее одноклассники и одноклассницы, которые шутили и насмехались над ней. По предварительной информации, двое из них погибли, еще четверо получили ранения. Она произвела пять выстрелов, а после этого покончила жизнь самоубийством.

По предварительным данным, восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3" в тубусе для бумаг. Оружие она незаметно взяла у отца дома.

Впоследствии паблики рассказали, что врачи борются за жизнь тяжело раненого 14-летнего Тимофея, у него прострелены предплечье и колено, он потерял много крови и находится в реанимации. Ему еще предстоит вынуть дробь из ноги, руки и груди.

Напомним, 3 декабря в Москве произошел масштабный пожар на заводе спецавтомобилей. Отмечается, что завод является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десять крупнейших предприятий Европы.