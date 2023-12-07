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Полювала на однокласників — у РФ школярка влаштувала стрілянину під час уроків

7 грудня 2023 09:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Полювала на однокласників — у РФ школярка влаштувала стрілянину під час уроків
Школа в Брянську, де була стрілянина. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у російському Брянську 8-класниця влаштувала стрілянину просто посеред уроків у гімназії №5. Спершу вона вбила двох людей та ще чотирьох поранила, а тоді вчинила самогубство.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Як відомо, сьогодні учениця гімназії №5 у Брянську прийшла до школи зі зброєю та відкрила вогонь просто посеред уроку біології. Школярі та вчителі ховалися по класах та за партами. 

Головною ціллю дівчинки були її однокласники та однокласниці, які жартували та насміхалися з неї. За попередньою інформацією, двоє з них загинули, ще четверо отримали поранення. Вона зробила п'ять пострілів, а після цього наклала на себе руки. 

За попередніми даними, восьмикласниця пронесла до школи мисливську рушницю "Бекас-3" у тубусі для паперів. Зброю вона непомітно взяла у батька вдома.

Згодом пабліки розповіли, що наразі лікарі борються за життя тяжко пораненого 14-річного Тимофія, у нього прострілено передпліччя та коліно, він втратив багато крові та перебуває в реанімації. Йому ще мають вийняти дріб з ноги, руки та грудей. 

Нагадаємо, 3 грудня в Москві сталася масштабна пожежа на заводі спецавтомобілів. Зазначається, що завод є лідером на російському ринку серед виробників причіпної техніки та входить до десяти найбільших підприємств Європи. 

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