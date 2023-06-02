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Полицейские в Мексике обнаружили десятки мешков с останками людей

2 июня 2023 14:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Полицейские в Мексике обнаружили десятки мешков с останками людей
В Мексике обнаружили 45 мешков с человеческими останками. Фото: Государственная прокуратура г. Халиско
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В центре Мексики правоохранители нашли 45 мешков с останками людей. Неизвестные убили как мужчин, так и женщин.

Об этом сообщает SkyNews.

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45 мешков с останками людей

Отмечается, что мешки с людьми были обнаружены полицейскими в ущелье на окраине Гвадалахары.

Это произошло во время того, как место власти искали молодых людей из колл-центра, пропавших на прошлой неделе в районе Запопан. На сегодняшний день не известно, находятся ли останки этих семерых молодых людей в пакетах.

Полиция сообщает, что продолжаются поиски других частей тела.

Таковой, казалось бы, нонсенс не является открытием для Мексики. Известно более 110 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести. По всей вероятности, они могли стать жертвами наркодилеров.

Напомним, ранее мы писали, что в северной части мексиканского региона Баха-Калифорния произошла стрельба. В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли и девять получили ранения. Нападение произошло во время гонки внедорожников в районе Сан-Висенте города Энсенада. Люди с оружием вышли из серого фургона и начали стрелять по людям на заправке.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность поддержать мирное соглашение с одними из самых мощных и жестоких картелей страны. Заявление президента Лопеса Обрадора, широко известного как Амло, прозвучало после того, как активистка опубликовала открытое письмо, адресованное 10 организованным преступным группировкам, призывая их прекратить практику насильственных исчезновений.

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