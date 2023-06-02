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Поліцейські в Мексиці знайшли десятки мішків з останками людей

2 червня 2023 14:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Поліцейські в Мексиці знайшли десятки мішків з останками людей
У Мексиці знайшли 45 мішків з людськими останками. Фото: Державна прокуратура м. Халіско
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У центарльній Мексиці правоохоронці знайшли 45 мішків з останками людей. Невідомі вбили як чоловіків, так і жінок.

Про це повідомляє SkyNews.

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45 мішків з останками людей

Зазначається, що мішки з людьми були знайдені поліцейськими в ущелині на околиці Гвадалахари.

Це сталось під час того, як місце влада шукала молодиків із кол-центру, які зникли минулого тижня в районі Запопан. Станом на зараз не відомо, чи знаходяться останки цих сімох молодиків у пакетах.

Поліція повідомляє, що тривають пошуки інших частин тіла.

Такий, здавалося б, нонсенс не є відкриттям для Мексики. Відомо про понад 110 тисяча людей, які вважаються зниклими безвісти. Ймовірно, вони могли стати жертвами наркодилерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в північній частині мексиканського регіону Баха-Каліфорнія сталася стрілянина. Внаслідок інциденту щонайменше 10 людей загинули та дев'ять отримали поранення. Напад стався під час перегонів позашляховиків у районі Сан-Вісенте міста Енсенада. Люди зі зброєю вийшли з сірого фургона та почали стріляти по людях на заправці.

Додамо, Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор висловив готовність підтримати мирну угоду з одними з найпотужніших і найжорстокіших картелів країни. Заява президента Лопеса Обрадора, широко відомого як Амло, пролунала після того, як активістка опублікував відкритого листа, адресованого 10 організованим злочинним угрупуванням, закликаючи їх припинити практику насильницьких зникнень.

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