Полицейские предупредили о стрелке в Капитолии США

Капитолий США. Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo

Полицейские сообщили о возможном активном стрелке в Капитолии Соединенных Штатов Америки. Людей, находящихся в офисных зданиях Сената, призвали спрятаться.

Об этом сообщает полиция Капитолия США.

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В Сенате США были летние каникулы, поэтому большинство законодателей не было в своих офисах.

"Если вы находитесь в здании Сената, все, кто там находится, должны спрятаться, поскольку сообщение касалось возможного активного стрелка. Следует отметить, что мы не имеем никаких подтвержденных сообщений о выстрелах", — сообщает полиция.

Правоохранители проводят обыск в здании Сената и вокруг него после тревожного звонка в службу 911.

Пост полиции. Фото: скриншот

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения в попытках отменить результаты выборов 2020 года. Ведь через несколько месяцев спустя возмущенные Трампом фанаты штурмовали Капитолий.

Также мы писали, что в городе Балтимор, США, произошла смертельная стрельба. Инцидент был на вечеринке.

Добавим, на юго-западе Филадельфии произошла стрельба, в результате которой четыре человека погибли, еще двое детей получили ранения.