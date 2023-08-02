Поліцейські попередили про стрільця у Капітолії США
Поліцейські повідомили про можливого активного стрільця у Капітолії Сполучених Штатів Америки. Людей, які перебувають в офісних будівлях Сенату, закликали сховатися.
Про це повідомляє поліція Капітолія США.
Стрілець в Капітолії США
У Сенаті США були літні канікули, тому більшість законодавців не були в своїх офісах.
"Якщо ви перебуваєте в будівлі Сенату, всі, хто там перебуває, повинні сховатися, оскільки повідомлення стосувалося можливого активного стрільця. Слід зазначити, що ми не маємо жодних підтверджених повідомлень про постріли", — повідомляє поліція.
Правоохоронці проводять обшук у будівлі Сенату та навколо неї після тривожного дзвінка до служби 911.
Нагадаємо, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Адже через кілька місяців потому підбурені Трампом фанати штурмували Капітолій.
Також ми писали, що у місті Балтімор, США, сталася смертельна стрілянина. Інцидент відбувся на вечірці.
Додамо, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.