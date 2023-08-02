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Поліцейські попередили про стрільця у Капітолії США

2 серпня 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поліцейські попередили про стрільця у Капітолії США
Капітолій США. Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Поліцейські повідомили про можливого активного стрільця у Капітолії Сполучених Штатів Америки. Людей, які перебувають в офісних будівлях Сенату, закликали сховатися.

Про це повідомляє поліція Капітолія США.

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У Сенаті США були літні канікули, тому більшість законодавців не були в своїх офісах. 

"Якщо ви перебуваєте в будівлі Сенату, всі, хто там перебуває, повинні сховатися, оскільки повідомлення стосувалося можливого активного стрільця. Слід зазначити, що ми не маємо жодних підтверджених повідомлень про постріли", — повідомляє поліція.

Правоохоронці проводять обшук у будівлі Сенату та навколо неї після тривожного дзвінка до служби 911. 

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Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Адже через кілька місяців потому підбурені Трампом фанати штурмували Капітолій

Також ми писали, що у місті Балтімор, США, сталася смертельна стрілянина. Інцидент відбувся на вечірці.

Додамо, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.  

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