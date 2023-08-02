Поліцейські попередили про стрільця у Капітолії США

Капітолій США. Фото: REUTERS/Tom Brenner/File Photo

Поліцейські повідомили про можливого активного стрільця у Капітолії Сполучених Штатів Америки. Людей, які перебувають в офісних будівлях Сенату, закликали сховатися.

Про це повідомляє поліція Капітолія США.

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У Сенаті США були літні канікули, тому більшість законодавців не були в своїх офісах.

"Якщо ви перебуваєте в будівлі Сенату, всі, хто там перебуває, повинні сховатися, оскільки повідомлення стосувалося можливого активного стрільця. Слід зазначити, що ми не маємо жодних підтверджених повідомлень про постріли", — повідомляє поліція.

Правоохоронці проводять обшук у будівлі Сенату та навколо неї після тривожного дзвінка до служби 911.

Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення щодо спроб скасувати результати виборів 2020 року. Адже через кілька місяців потому підбурені Трампом фанати штурмували Капітолій.

Також ми писали, що у місті Балтімор, США, сталася смертельна стрілянина. Інцидент відбувся на вечірці.

Додамо, на південному заході Філадельфії сталася стрілянина, внаслідок якої четверо людей загинули, ще двоє дітей отримали поранення.