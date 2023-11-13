После обысков в монастыре на Буковине местный фотограф получает угрозы от священников

Правоохранители на территории монастыря в Банченах. Фото: СПЖ

Фотографа Эдгара Каланча преследуют представители монастыря в Банченах, настоятелем которого является священник Лонгин (УПЦ МП). Произошло это после того, как он на своей странице поддержал СБУ во время того, как правоохранители ведомства проводили обыск в монастыре.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Что известно об инциденте

"Я два дня получаю сообщения с угрозами от людей, которые считают себя верующими, которые ходят в эту церковь и очень верят в Бога (по их словам). И все эти защитники батюшки Лонгина почему-то решили, что угрозы — это лучше, что могут сделать..." — написал фотограф.

В комментарии для Новини.LIVE Эдгар отметил, что выразил свою поддержку действиям СБУ. Он также рассказал свою историю.

"Если церковь — это не бизнес, то почему столько участков земли на них оформлено. После чего последовали угрозы в тот же вечер", — сказал он.

После чего фотограф добавил сториз, где сообщил, что знает, как священник, который был пьяный за рулем, сбил ребенка, который умер в результате ДТП, но он не сел в тюрьму.

Также известно, что он занимается незаконной перевозкой людей за границу, его на этом поймали, но он откупился и продолжает служить в церкви.

Угрозы от священников монастыря

"Угрозы начались в тот же вечер в пятницу и по сей день. Сначала это были простые люди, простые верующие, которые говорили, смотри, как ты ходишь по дороге, потому что мы тебя знаем в лицо. Я на это не обращал внимания, просто удалил сообщения, но вчера вечером мне уже позвонили, поэтому результат с видео вы сами видите, угрожали, что найдут меня и убьют", — отметил мужчина.

Скриншот сториз с инстаграм-страницы фотографа

Скриншот сториз с инстаграм-страницы фотографа

Кроме того, он обратился в полицию, поэтому это дело будет иметь продолжение.

Напомним, в Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь (УПЦ). Однако священники и прихожане не пустили их в помещение.