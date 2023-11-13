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Після обшуків у монастирі на Буковині місцевий фотограф отримує погрози від священників

13 листопада 2023 17:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Після обшуків у монастирі на Буковині місцевий фотограф отримує погрози від священників
Правоохоронці на території монастиря в Банченах. Фото: СПЖ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Фотографа Едгара Каланча переслідують представники монастиря в Банченах, настоятелем якого є священник Лонгін (УПЦ МП). Сталося це після того, як він на своїй сторінці підтримав СБУ під час того, як правоохоронці відомства проводили обшук в монастирі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Що відомо про інцидент

"Я два дні отримую повідомлення з погрозами від людей, які вважають себе віруючими, які ходять в цю церкву та які дуже вірять в Бога (по їх словам). І всі ці захисники батюшки Лонгіна чомусь вирішили, що погрози — це найкраще, що можуть зробити..." — написав фотограф.

В коментарі для Новини.LIVE Едгар зазначив, що висловив свою підтримку діям СБУ. Також він розказав свою історію.

"Якщо церква — це не бізнес, то чому стільки ділянок землі на них оформлено. Після чого пішли погрози в той же вечір", — сказав він.

Після чого фотограф додав сторіз, де повідомив, що знає, як священник, який був п'яний за кермом, збив дитину, яка померла через ДТП, але він не сів у в'язницю.

Також відомо, що він займається незаконним перевезенням людей за кордон, його на цьому спіймали, але він відкупився і далі продовжує служити в церкві.

Погрози від священників монастиря

"Погрози почались в той же вечір в п'ятницю і дотепер. Спершу це були прості люди, прості віруючі, які казали, дивись, як ти ходиш по дорозі, бо ми тебе знаємо в лице. Я на це не звертав уваги, просто повидаляв повідомлення, але вчора ввечері мені вже подзвонили, тому результат з відео ви самі бачите, погрожували, що знайдуть мене і вб'ють", — зазначив чоловік.

погрози від священників
Скриншот сторіз з інстаграм-сторінки фотографа
погрози від священників
Скриншот сторіз з інстаграм-сторінки фотографа

Крім того, він звернувся до поліції, тому ця справа буде мати продовження.

Нагадаємо, у Чернівецькій області правоохоронці прийшли до Вознесенського Банченського монастиря (УПЦ). Проте священники та парафіяни не пустили їх у приміщення.

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