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Подземные этажи и винный погреб: как выглядит резиденция митрополита Павла

11 августа 2023 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подземные этажи и винный погреб: как выглядит резиденция митрополита Павла
Митрополит УПЦ МП Павел. Фото: Киево-Печерская лавра
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученым удалось попасть в резиденцию митрополита УПЦ МП Павла. Они увидели три тайных этажа под землей, винный погреб, тренажерный зал, сауну и прочее.

Об этом сообщает ТСН.

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Резиденция митрополита Павла

С сегодняшнего дня правоохранители не позволяют заходить в нижнюю часть Киево-Печерской лавры никому, кроме монахов и студентов духовной академии. Это решение было принято для того, чтобы сотрудники заповедника смогли провести осмотр и инвентаризацию.

Однако ученым удалось попасть в резиденцию митрополита Павла. Они обнаружили подземные этажи со стороны днепровской кручи. Ранее только избранным людям разрешали туда попадать. Работники заповедника зашли туда, когда произошел прорыв водопроводной трубы.

Они увидели, сауну, тренажерный зал и винный погреб. К тому же под землей была тайная комната. Ученые считают, что это может быть неизвестный никому вход в ближние пещеры, которые были замурованы во время строительства.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Петр Лебедь).

Также мы писали, что 7 августа за митрополита УПЦ МП Павла внесли залог. Его освободили из-под стражи.

Добавим, в СБУ заявили, что это никак не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде.

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