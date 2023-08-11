Підземні поверхи та винний погріб: як виглядає резиденція митрополита Павла
Науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита УПЦ МП Павла. Вони побачили три таємні поверхи під землею, винний погріб, тренажерну залу, сауну та інше.
Про це повідомляє ТСН.
Резиденція митрополита Павла
Відсьогодні правоохоронці не дозволяють заходити до нижньої частини Києво-Печерської лаври нікому, крім монахів та студентів духовної академії. Це рішення ухвалено для того, щоб співробітники заповідника змогли провести огляд та інвентаризацію.
Однак науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита Павла. Вони виявили підземні поверхи з боку дніпровської кручі. Раніше лише обраним людям дозволяли туди потрапляти. Працівники заповідника зайшли туди, коли стався прорив водопровідної труби.
Вони побачили, сауну, тренажерну залу та винний погріб. До того ж під землею була таємна кімната. Науковці вважають, що це може бути невідомий нікому вхід у ближні печери, які були замуровані під час будівництва.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).
Також ми писали, що 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.
Додамо, в СБУ заявили, що це аж ніяк не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.