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Підземні поверхи та винний погріб: як виглядає резиденція митрополита Павла

11 серпня 2023 20:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підземні поверхи та винний погріб: як виглядає резиденція митрополита Павла
Митрополит УПЦ МП Павло. Фото: Києво-Печерська лавра
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита УПЦ МП Павла. Вони побачили три таємні поверхи під землею, винний погріб, тренажерну залу, сауну та інше.

Про це повідомляє ТСН.

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Резиденція митрополита Павла

Відсьогодні правоохоронці не дозволяють заходити до нижньої частини Києво-Печерської лаври нікому, крім монахів та студентів духовної академії. Це рішення ухвалено для того, щоб співробітники заповідника змогли провести огляд та інвентаризацію.

Однак науковцям вдалося потрапити у резиденцію митрополита Павла. Вони виявили підземні поверхи з боку дніпровської кручі. Раніше лише обраним людям дозволяли туди потрапляти. Працівники заповідника зайшли туди, коли стався прорив водопровідної труби.

Вони побачили, сауну, тренажерну залу та винний погріб. До того ж під землею була таємна кімната. Науковці вважають, що це може бути невідомий нікому вхід у ближні печери, які були замуровані під час будівництва.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, у яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятель Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).

Також ми писали, що 7 серпня за митрополита УПЦ МП Павла внесли заставу. Його звільнили з-під варти.

Додамо, в СБУ заявили, що це аж ніяк не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.

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